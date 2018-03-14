В среду, 14 марта, Ангела Меркель была избрана на четвертый срок в качестве канцлера Германии, сообщает Deutsche Welle.

Кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага. Против назначения выступили 315 парламентариев, еще 9 - воздержались.

Стоит отметить, что сегодня Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера, затем ее приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые после этого также принесут присягу.

Уже сегодня, 14 марта, во второй половине дня состоится первое заседание правительства.

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