Во вторник, 13 марта, в Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал. Свидетели рассказали, что мужчина целился прямо в людей, однако промазал и попал в дерево и машину.

Также отмечается, что в правоохранительные органы обратилась женщина и рассказала, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что полицейские изъяли у 33-летнего злоумышленника оружие - зарегистрированное гладкоствольное ружье. Мужчина не смог объяснить, зачем он это делал.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева мужчина открыл огонь в супермаркете .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира