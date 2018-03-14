Во вторник, 13 марта, букмекеры опубликовали данные и составили рейтинг потенциальных победителей Евровидения-2018, сообщает Страна .

Стоит отметить, что фаворитом №1 стала конкурсатка из Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".

На второй позиции - исполнитель из Чехии Миколаш Йозеф с композицией "Lie to Me", а третье место досталось Элине Нечаевой из Эстонии с песней "La Forza".

Кроме этого, украинский певец Melovin сейчас занимает 22 строчку в рейтинге букмекеров.

Как сообщал svodka.net ранее, большая часть стран, которые принимают участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2018 года, уже выбрали представителей, соответственно букмекеры уже активно делают ставки на победителя и фаворитов .

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