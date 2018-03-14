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|Прогноз букмекеров: названо имя фаворита на Евровидении-2018
|14.03.2018 12:26
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Во вторник, 13 марта, букмекеры опубликовали данные и составили рейтинг потенциальных победителей Евровидения-2018, сообщает Страна.
Стоит отметить, что фаворитом №1 стала конкурсатка из Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".
На второй позиции - исполнитель из Чехии Миколаш Йозеф с композицией "Lie to Me", а третье место досталось Элине Нечаевой из Эстонии с песней "La Forza".
Кроме этого, украинский певец Melovin сейчас занимает 22 строчку в рейтинге букмекеров.
Как сообщал svodka.net ранее, большая часть стран, которые принимают участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2018 года, уже выбрали представителей, соответственно букмекеры уже активно делают ставки на победителя и фаворитов.
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