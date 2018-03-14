В среду, 14 марта, во время заседания Верховной Рады Украины между депутатами Юрием Березой и Александром Вилкулом произошла ссора.

Вилкул во время выступления с парламентской трибуны заявил, что Народный фронт, который "поддерживает небольшая прослойка совершенно настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, который предусматривает "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

"Привожу пример, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке - русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать и она за это получит штраф, а вероятно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму", - заявил Вилкул.

Стоит отметить, что во время выступления в сессионном зале начались недовольные возгласы. Затем к трибуне вышел депутат от Народного фронта Юрий Береза и отметил, что только что в парламенте прозвучали заявления представителя "пятой колонны, который работает за деньги Кремля" и если бы не было добровольцев, то был бы "губернатором от Путина, малороссии или недососии".

"Я знаю точно, что ваше время истекло. Как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали и не злословили, украинское государство проживет без вас. Вы - вырезка России. Вы на Россию работаете, - заявил нардеп. - Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале".

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