Историю о фейке российских СМИ о распятом украинскими военными трехлетнем мальчике в Славянске в 2014 году упомянули в известном американском сериале "Родина", сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что главные герои упоминули случай на 19-ой минуте пятой серии седьмого сезона, которая вышла 11 марта.

Согласно сюжету советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон разбирается с новостью об убийстве сына одного из повстанцев в Вирджинии. Фейковая новость спровоцировала настоящее убийство агента ФБР, а за этим последовал еще и всплеск насилия.

Чтобы проилить свет на запутанную ситуацию, Беренсон обращается к экс-сотруднику Службы внешней разведки России Ивану Крупину и он рассказывает, что в случае с новостью об убийстве мальчика в Вирджинии может прослеживаться "российский след". Таким образом он и упомянул о распятом в Славянске ребенке.

"Российское телевидение показало украинских солдат, которые распяли мальчика на городской площади. Пригвоздили его к доске якобы за преступления родителей-сепаратистов. Фальшивая смерть одного мальчика в достаточной степени усилила антиукраинские настроения в России, чтобы оправдать вторжение", - говорит Крупинин.

Напомним, в июле 2014 года на российском телевидении вышел сюжет, в котором переселенка из Закарпатья рассказала о входе подразделений ВСУ в Славянск. Она рассказала, что на площади собрали всех местных жителей и на глазах у матери украинские военные распяли на столбе мальчика. А после этого женщину, которая потеряла сознание, привязали к танку и трижды с ней объехали площадь.

Как сообщал svodka.net ранее, государственное агентство Украины по вопросам кино отменило официальную регистрацию всех сезонов телесериала "Сваты". Помимо этого известно, что Госкино также признало недействительными прокатные удостоверения сериала на все серии.

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