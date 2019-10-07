 В Донецкой области эвакуировали более 200 горняков из-за сильного пожара на шахте - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Донецкой области эвакуировали более 200 горняков из-за сильного пожара на шахте
07.10.2019 08:28
Пожар в Донецкой области - в Торецке на шахте эвакуировали 212 горняков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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