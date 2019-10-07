Неполитические Сводки
- В Донецкой области эвакуировали более 200 горняков из-за сильного пожара на шахте
- Джонсон намерен обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без сделки с ЕС
- Северная Корея озвучила условия возобновления переговоров со США
- Чудокепка: американские ученые изобрели средство от облысения
- Пьяные на самокатах: на Oktoberfest установили новый рекорд
|В Донецкой области эвакуировали более 200 горняков из-за сильного пожара на шахте
|07.10.2019 08:28
|
Поделитесь статьей с друзьями