Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не считает, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся после смены государственного секретаря США. Об этом он заявил во время брифинга.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - заявил российский дипломат.

Вместе с тем Песков выразил надежду на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Как сообщал svodka.net ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности . У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа были разногласия с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном .

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