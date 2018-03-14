|В Кремле отреагировали на отставку Тиллерсона
|14.03.2018 14:12
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не считает, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся после смены государственного секретаря США. Об этом он заявил во время брифинга.
"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - заявил российский дипломат.
Вместе с тем Песков выразил надежду на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.
Как сообщал svodka.net ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности. У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа были разногласия с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.
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