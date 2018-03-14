Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому национальным сборным командам запрещено участвовать в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Настоящее время требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”,- украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - подчеркнул Жданов.

Вместе с тем он призвал международные федерации не назначать соревнований в России, поскольку она систематически пренебрегает международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.

"Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!" - отметил Жданов.

Как сообщал svodka.net.uа, украинская сборная по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира, который состоится в городе Тюмень Российской Федерации .

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