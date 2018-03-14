Президент Украины Петр Порошенко призвал международное общество отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. Об этом глава украинского государства заявил во время встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

По словам украинского государства, он призывает всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организовывает в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира