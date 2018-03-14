Неполитические Сводки
- В Киеве на ходу загорелся троллейбус
- Сбежавшая в Россию Седокова похвасталась аппетитными формами
- Журналисты выяснили, с кем встречается бывший муж Дженнифер Энистон
- Пропадает желание жить: дочь главного пиарщика Путина сделала страшное признание
- Отравление Скрипаля: Великобритания приостанавливает двусторонние связи с РФ
|Порошенко: Мир должен отреагировать на "избирательный фарс" РФ в Крыму
|14.03.2018 14:47
|
Президент Украины Петр Порошенко призвал международное общество отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. Об этом глава украинского государства заявил во время встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.
По словам украинского государства, он призывает всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организовывает в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира