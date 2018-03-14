Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение недели 23 российских дипломата должны покинуть территорию страны, пишет Telegraph.

По словам британского премьера, данное решение Лондона является реакцией на отравление бывшего полковника ГРУ Генерального штаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также сообщается, что в среду, 14 марта, состоится собрание Совета безопасности, во время которого рассмотрят отравление Скрипаля.

Помимо этого стало известно, что Великобритания будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который в текущем году должен пройти в России.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, в Великобритании неизвестным веществом были отравлены прежний сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Британские власти сразу же увидели во всем этом российский след. В то же время в России отмечали, что к этому может быть причастна Украина.

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