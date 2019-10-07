 Руководитель Национальной полиции сообщил рассказал о сроках легализации оружия - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Руководитель Национальной полиции сообщил рассказал о сроках легализации оружия
07.10.2019 09:23
Клименко заявил, что легализацию оружия вероятно провести только после завершения боевых действий Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->