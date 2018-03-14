В городе Фастов под Киевом около детского сада неизвестный нанес более десяти несовместимых с жизнью колото-резаных ран женщине, которая являлась матерью троих детей. Вследствие нанесенных ранений женщина погибла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации полицейских, в местное отделение поступило сообщение от дежурного врача, которых рассказал, что с многочисленными ножевыми ранениями в больницу обратилась женщина, в итоге, потерявшая сознание.

"Не приходя в сознание, от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы. Погибшая - 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что происшествие случилось вечером во вторник, 13 марта, во время того, как погибшая шла в сад, чтобы забрать ребенка. При входе в сад на нее сзади напал неизвестный, который начал ранить ножом. Это удалось выяснить сотрудникам полиции.

По факту убийства правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. В нынешнее время проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и задержания его. На месте происшествия работают кинологи и криминалисты.

Как сообщал svodka.net ранее, в Павлограде 18-летний парень зарезал 4-летнего мальчика и его отца. Мать - 35-летняя беременная женщина - получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

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