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|Из-за растаявшего снега дороги Украины превратились в озера: видео
|14.03.2018 15:36
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Вследствие оттепели, которая на протяжении последних дней наблюдается на территории Украины, дороги страны начали превращаться в реки. На некоторых территориях бездна луж достигает 1,5 метра, в которых уже "тонут" легковые автомобили жителей. О затрудненном дорожном движении сообщили пользователи сообщества dtp.kiev.ua в соцсети
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