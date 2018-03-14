Вследствие оттепели, которая на протяжении последних дней наблюдается на территории Украины, дороги страны начали превращаться в реки. На некоторых территориях бездна луж достигает 1,5 метра, в которых уже "тонут" легковые автомобили жителей. О затрудненном дорожном движении сообщили пользователи сообщества dtp.kiev.ua в соцсети

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