Погода, Новости, загрузка...
Из-за растаявшего снега дороги Украины превратились в озера: видео
14.03.2018 15:36

Вследствие оттепели, которая на протяжении последних дней наблюдается на территории Украины, дороги страны начали превращаться в реки. На некоторых территориях бездна луж достигает 1,5 метра, в которых уже "тонут" легковые автомобили жителей.  О затрудненном дорожном движении сообщили пользователи сообщества dtp.kiev.ua в соцсети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить