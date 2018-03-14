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- Отравление Скрипаля: Великобритания приостанавливает двусторонние связи с РФ
|Отравление Скрипаля: Великобритания приостанавливает двусторонние связи с РФ
|14.03.2018 15:50
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Британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, пишет Тrtworld.
По словам британского премьера, данные шаги были предприняты из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Кроме того Мэй подчеркнула, что Великобритания "приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне".
Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение недели 23 российских дипломата должны покинуть территорию страны. По словам британского премьера, данное решение Лондона является реакцией на отравление бывшего полковника ГРУ Генерального штаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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