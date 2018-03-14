Американские средства массовой информации рассекретили, с кем теперь состоит в отношениях актер и сценарист Джастин Теру, который не так давно разорвал отношения с Дженнифер Энистон, передает Daily Mail .

В соответствии с информации, которую получило издание, новая девушка Теру - 25-летняя уроженка Нью-Йорка Петра Коллинз, которая младше актера на 21 год.

Источник издания уточнил, что Джастин буквально очарован этой девушкой. Кроме того, он познакомился с ней еще во время отношений со своей бывшей супругой - Энистон.

Не так давно на станице Джастина в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой мужчина запечатлел себя с новой пассией.

Как сообщал svodka.net, Дженнифер Энистон и ее супруг сценарист и режиссер Джастин Теру сделали официальное заявление о разводе . Развестись экс-влюбленные запланировали в частном порядке.

Позже стало известно, что Дженнифер очень старалась сохранить брак. Но расстояние стало одной из причин их разрыва . Джастин хотел жить только в Нью-Йорке и не шел на компромисс. Проблемы в отношениях пары начались очень давно, более года тому назад, именно в тот момент супруги начали жить отдельно.

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