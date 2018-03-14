На территории столицы Российской Федерации умер известный режиссер Леонид Квинихидзе, одержавший наибольшую слава после создания картины "Мэри Поппинс, до свидания!". Об этом идет речь в публикации телеграм-канал Mash .

Известно, что на момент смерти мужчине было 80 лет. Согласно информации издания, режиссер скончался в результате продолжительного заболевания. В текущее время не известна дата прощания с известностью, а также время похорон.

Отметим, что режиссер имел звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Среди известных работ Леонида Квинихидзе, помимо "Мэри Поппинс, до свидания!", также фильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки" и "31 июня".

Как сообщал svodka.net, 12 марта, на 43 году жизни скончался известный украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко . Летом прошлого года стало известно, что у Терещенко врачи обнаружили рак. Тогда друзья, коллеги и поклонники известного журналиста начали сбор средств на дорогостоящее лечение.

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