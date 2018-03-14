Россия должна ответить на выдвинутый премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматум. Соответствующее заявление сделали в штаб-квартире Североатлантического альянса.

В НАТО призвали Москву полностью раскрыть подробность программы "Новичок", с помощью которой был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию.

"Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО. Также они выразили солидарность с Великобританией и оказали поддержку в проведении текущего расследования, и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении Альянса.

Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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