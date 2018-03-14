Министры и представители королевской семьи Великобритании отказываются от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации. Причиной такого решения стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Данное заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время своего выступления в парламенте.

Премьер отметила, что в нынешнее время прерываются все двусторонние контакты Британии с РФ на высоком уровне

По ее словам, Великобритания также планирует ужесточить досмотр частных самолетов из России.

"Мы соболезнуем всем российским гражданам, которые страдают от подобных действий их правительства. Но мы обязаны ответить на действия Кремля", - подчеркнула Мэй.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Чехия объявила о решении бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону , который должен состояться с 20 по 25 марта в российском городе Тюмень. Чехия выступала против использования допинга биатлонистами из Российской Федерации, следовательно решила бойкотировать этап в Сибири.

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