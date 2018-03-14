Уроженец украинского города Сумы Артем Гарин смог запомнить 23 тысячи цифр после запятой числа Пи, благодаря чему установил новый украинский рекорд, соответствующее видео было обнародовано UA:Суми.

Так, сотрудники национального реестра рекордов распечатали на 500 листах бумаги 23 тысячи цифр, сгруппировав их в сотни и десятки. После этого представители комиссии начали называть случайные десятки, все из которых Артем назвал правильно. Свой прошлый рекорд украинец усовершенствовал в два раза, раньше ему удалось запомнить лишь 10101 цифр.

Отметим, что автором всемирного рекорда по запоминанию цифр числа Пи стал уроженец Индии Раджвир Мина в 2015 году. Тогда он назвал экспертам 70 тысяч знаков.

Стоит напомнить, что 14 марта в 1:59:26 любителями математики празднуется День числа Пи, назначенный в честь математической константы.