В одном из банков Тернопольской области ревизоры обнаружили недостачу средств суммой в почти 10 миллионов гривен. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Так, эксперты не досчитались в казне около 7 миллионов гривен, 70 тысяч долларов и 17,6 тысяч евро. В полицию о крупном исчезновении денег сообщил представитель главного столичного офиса банка. Известно, что проверку в банке устроили без предупреждения по инициативе главного офиса финучреждения.

Правоохранители отметили, что когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения осуществили звонок и часть средств - 3,5 миллиона гривен - вернулись в банк. При этом большую часть суммы - 6,4 миллиона гривен так и недосчитались.

В то же время директор банка не сразу появилась на рабочем месте, а ее присутствие было необходимо для вскрытия сейфа. В нынешнее время сотрудники полиции работают над версией сотрудничества директора с незаконно торгующими валютой менеджерами.

Как сообщал svodka.net ранее, Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения. В финрегуляторе отметили, что приняли соответствующее решение с целью оптимизации расчетов наличными деньгами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира