Неполитические Сводки
|Путин за несколько дней до выборов прибыл в аннексированный Крым
|14.03.2018 18:54
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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, пишет РБК-Украина.
Стоит отметить, что глава российского государства намерен в рамках визита посетить Симферополь, Севастополь и Крымский мост.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал международное общество отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей аннексированного Крыма не идти на выборы президента России и не оказывать помощь в их организации.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.
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