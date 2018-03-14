На территории Киевской области молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил женщину в возрасте 83 года, объяснив поступок тем, что она ведьма. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, преступник решил зайти для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой", - отметили в полиции.

Войдя в дом, парень сразу ударил женщину по лицу, после чего нанес два удара по туловищу и бил головой о чугунные радиаторы отопления. Вследствие полученных травм женщина скончалась на месте.

Парню в возрасте 26 лет сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Мерой пресечения стало содержание под стражей.

Как сообщал svodka.net, в городе Фастов под Киевом около детского сада неизвестный нанес более десяти несовместимых с жизнью колото-резаных ран женщине , которая являлась матерью троих детей. Вследствие нанесенных ранений женщина погибла в больнице.

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