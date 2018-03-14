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|Беременная Джамала покорила поклонников новым клипом о любви
|14.03.2018 19:44
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Украинская певица, народная артистка Украины Джамала представила публике новое музыкальное видео на песню "Ти любов моя". О выходе нового клипа певица сообщила, опубликовав запись на своей странице в соцсети Instagram.
Отметим, что данную песню можно услышать во время финальных титров украинского мультипликационного фильма "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила".
"Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить. Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта", - написала певица, комментируя видео в соцсети.
Известно, что клип сняли на территории звукозаписывающей студии во время записи композиции, в нем также имеются самые романтические моменты из украинского мультфильма.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, "Ленинград" своеобразно поздравила всех женщин с днем 8 марта, презентовав музыкальное видео на новую песню в преддверии Международного Женского Дня.
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