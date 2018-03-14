Оборонной промышленности Украины удалось успешно испытать артиллерийские крупнокалиберные боеприпасы собственного производства калибром 152 миллиметра. Видео удачного испытания прокомментировал генеральный директор государственной корпорации "Укроборонпром" Павел Букин. Директор отметил, что для производства снаряда были привлечены несколько предприятий обороны Украины. "Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это - важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии", - прокомментировал успех украинской военной промышленности Букин. Как сообщал svodka.net ранее, в зоне проведения антитеррористической операции состоялись экзамены танкистов Вооруженных Сил Украины . В рамках экзамена украинские военные отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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