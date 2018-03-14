Во время заседания трехсторонней контактной группы на территории Минска представители сторон вместе договорились о восстановлении мобильной связи в некоторых районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Такую новость опубликовала ресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети

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