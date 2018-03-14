Американская актриса, кинорежиссер и сценарист Анджелина Джоли вступила в новые романтические отношения с "молодым Брэдом Питтом" - актером Гарретом Хедлундом в возрасте 33 года. Данную информацию распространило издание Radar Online , ссылаясь на собственный, близкий к актрисе источник.

По словам источника, молодой парень уделяет актрисе разнообразные, умилительные знаки внимания, так как пока их отношения лишь на начальной стадии. Они активно переписываются в сети и обмениваются сообщениями по телефону, планируя встречи.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз на день и планирование встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", - отметил знакомый Анджелины.

Сама актриса считает парня "более молодой и горячей" версией Брэда Питта и радуется галантным ухаживаниям. Подругам Джоли призналась, что уже готова к новым отношениям, в отличие от бывшего мужа.

Согласно слухам, отношения пары начались еще во время съемок картины "Непокоренный", режиссером которой была Анджелина Джоли.

Как сообщал svodka.net ранее, средства массовой информации рассекретили, с кем теперь состоит в отношениях актер и сценарист Джастин Теру , который не так давно разорвал отношения с Дженнифер Энистон. Новая девушка Теру - 25-летняя уроженка Нью-Йорка Петра Коллинз, которая младше актера на 21 год.

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