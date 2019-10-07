 В Нью-Йорке зритель разогнал пол зала на премьере "Джокера", потому что хлопал во время убийств - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Нью-Йорке зритель разогнал пол зала на премьере "Джокера", потому что хлопал во время убийств
07.10.2019 15:07
В Нью-Йорке опасный зритель, хлопавший во время сцен убийств, разогнал пол зала на премьере Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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