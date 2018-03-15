В понедельник, 13 марта, в Ивано-Франковской области в Карпатах с восточного склона горы Брецкул сошла лавина. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"При обследовании лавинных очагов снеголавинной станции Пожежевская, с восточного склона горы Брецкул (Ивано-Франковская область) обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схождения 13 марта между 15:00 и 16:00. Ущерб не нанесен", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ГСЧС предупредили, что 15 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третего уровеня.

Как сообщал svodka.net ранее, в Европе погибли как минимум 24 человека в результате аномально холодной погоды, которую вызвал сибирский антициклон. Синоптики сообщили, что в некоторых частях Германии температура составляет -24 градуса по Цельсию, в Эстонии ночью зафиксировали -29 градусов мороза.

Напомним, в столице Италии городе Рим впервые с февраля 2012 года выпали осадки в виде снега, аномально холодную для этих широт погоду принес сибирский антициклон.

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