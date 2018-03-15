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|Штаб АТО: За минувшие сутки обстрелов не зафиксировано
|15.03.2018 09:21
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Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, в течение прошлых суток соблюдалось в полной мере. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы обстрелы по укреплениям наших защитников", - отметили в штабе.
Кроме этого, в штабе добавили, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военные строго и неуклонно придерживаются условий полного прекращения огня.
Как сообщал svodka.net ранее, за прошедшие сутки, 13 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военный получил боевую травму.
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