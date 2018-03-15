Стало известно, что в США директором Национального экономического совета стал ведущий разных шоу на телеканалах BBC и CNBC, Ларри Кадлоу сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что новую должность Кадлоу утвердил Президент США Дональд Трамп 13 марта.

По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора, и он согласился. А за день до звонка американский президент подчеркнул, что их мнения с Кадлоу не во всем сходятся, но что это даже хорошо.

Кроме этого, Ларри Кадлоу ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times.

Как сообщал svodka.net, спецпрокурор по делам России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира