В среду, 14 марта, в Уганде в аэропорту Энтеббе из самолета авиакомпании Emirates выпал член экипажа, в результате чего он получил тяжелые травмы, сообщает Kорреспондент .

Стоит отметить, что пострадавшего оперативно доставили в больницу. Медики оценивают его травмы как, представляющие угрозу для жизни.

По данным источника, случай произошел, когда самолет готовился ко взлету. По неустановленнsv причинам вдруг открылся аварийный выход.

На данный момент ведется расследование.

Как сообщал svodka.net ранее, в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет упал на жилой дом из-за чего погиб один человек. Один человек получил ранения вследствие авиакатастрофы. На момент аварии в здании находилась женщина, но соседи сообщили, что она не пострадала.

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