Неполитические Сводки
|На Закарпатье массово зацвели краснокнижные цветы
|15.03.2018 10:55
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В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны (они же крокусы, - ред.), сообщает Страна..
В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12.
Стоит отметить, что в дендропарке "Березинка", который расссположен в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.
Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы.
Напомним, крокусы занесены в Красную книгу, и срывать их строго запрещено.
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