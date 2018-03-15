Неполитические Сводки
|В Киеве мужчина бросил в полицейских взрывное устройство
|15.03.2018 11:16
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В четверг, 15 марта, в Киеве на остановке общественного транспорта мужчина бросил взрывное устройство в полицейских, в результате чего патрульный автомобиль,торговый киоск и павильон получили значительные повреждения, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что случай произошел в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского.
По предположительным данным, мужчина бросил в правоохранитеолей устройство напониющее гранату. Работники полиции не пострадали
На данный момент все обстоятельства проишествыя выясняються. Правоохранители отказываются от комментариев.
Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты, которые впоследствии взорвались. Вследствие взрыва сгорел автомобиль марки Toyota Camry, а злоумышленники скрылись с места инцидента.
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