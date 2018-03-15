Британские власти проводят кампанию по очернению России на международной арене. Такое заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернение России, не гнушаясь никакими методами", - заявил Небензя.

При этом он призвал задуматься, кому может быть выгодно устранение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который "не представлял никакой угрозы" для РФ, да еще и накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Небензя заверил - Россия не причастна к отравлению Скрипаля.

"Он (Скрипаль, - ред.) прекрасно подходит на роль жертвы, к которой можно применить любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России", - подчеркнул российский дипломат.

И добавил: "Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными".

Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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