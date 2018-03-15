Украина созывает специальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Такое заявление сделали в пресс-службе представительства Украины при ООН.

Стоит отметить, что заседание должно состояться "в формате Арріа", то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества. Начало заседания запланировано на 21:00 по Киеву.

"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, есть четвертая годовщина начала оккупации полуострова", - сообщил пресс-секретарь представительства Украины Олег Николенко.

В то же время уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа сообщил: "К участию в заседании между прочих приглашены представители Меджлиса крымско-татарского народа".

Как сообщал svodka.net ранее, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что британские власти проводят кампанию по очернению России на международной арене .

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