В четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности.

Соответствующее решение поддержал 261 народный избранник.

"Исключить Савченко Надежду Викторовну - народного депутата Украины, часть политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в постановлении.

Напомним, народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Нардеп заявила, что не будет свидетельствовать , поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в ​​Страсбурге. В то же время заместитель председателя делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что Савченко отсутствует на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы .

Как сообщал svodka.net, народного депутата Украины Надежду Савченко могут лишить депутатской неприкосновенности а также ислючить из комитета по вопросам национальной безопасности.

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