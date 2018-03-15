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|Геращенко: Мы готовы отдать РФ более 20 россиян
|15.03.2018 12:28
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Киев готов отдать более 20 граждан РФ, задержанных на Донбассе, ради освобождения украинских заложников, которые находятся на территории России. Такое заявление сделала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Согласно сообщению политика, обнародованному на
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