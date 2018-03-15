Киев готов отдать более 20 граждан РФ, задержанных на Донбассе, ради освобождения украинских заложников, которые находятся на территории России. Такое заявление сделала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Согласно сообщению политика, обнародованному на

Сводка.нет - Новости Украины и Мира