В четверг, 15 марта, в городе Якутск у самолета при взлете оторвало створку люка, в результате чего на взлетную полосу высыпались слитки золота, сообщает Корреспондент .

По данным источника, во время взлета у грузового самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка.

После инцидента,Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

По данным источника, самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. На данный момент проводяться собирательные работы на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщал svodka.net ранее, в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет упал на жилой дом из-за чего погиб один человек. Один человек получил ранения вследствие авиакатастрофы. На момент аварии в здании находилась женщина, но соседи сообщили, что она не пострадала.

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