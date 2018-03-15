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|Принц Джордж уже выбрал будущую профессию
|15.03.2018 13:31
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В среду, 14 марта, в Кенсингтонском дворце на церемонии The Met Excellence Awards принц Уильям рассказал, кем в будущем хочет стать его сын - четырехлетний принц Джордж, сообщает ELLE
По словам графа Кембриджского, Джордж очень хочет стать полицейским.
Стоит отметить, что однажды офицер Джейн Ричардсон в шутку сказала Уильяму о том, что полиция Великобритании всегда ждет на службе новых достойных сотрудников и Джордж серьезно воспринял это предложение.
"На самом деле Джордж одержим полицией… Всеми этими маленькими полицейскими машинками и другими игрушками", - отметил Уильям.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сообщила, какие фильмы больше только любит смотреть ее четырехлетний сын принц Джордж.
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