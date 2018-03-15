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|В Лос-Анджелесе появится музей создателя Звездных войн
|15.03.2018 13:38
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В американском городе Лос-Анджелес началось строительство Музея нарративного искусства и создателя Звездных войн Джорджа Лукаса, сообщает Корреспондент.
По данным источника, планировка и выбор города для музея продлились несколько лет. По предварительным данным, для возведения музея потребуется четыре года.
Стоит отметить, что стоимость данного проекта оценивают в миллиард долларов США.
Кроме этого, даный музей планируют построить в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.
Как сообщал svodka.net, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией попросил у представителей музея Гуггенхайма в Бильбао позаимствовать им полотнище Винсента Ван Гога для украшения Белого дома, но кураторы порекомендовали супружеской паре взять взаймы другой экспонат, которым оказался золотой унитаз.
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