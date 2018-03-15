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|Верховная Рада сняла неприкоснованнность с нардепа Бакулина
|15.03.2018 13:52
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Верховная Рада Украины поддержала представление генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина, соообщает NEWSONE.
Народные депутаты голосовали по трем предоставлениям - предоставлению соглашения на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, задержание и избрание ему меры пересечения в виде содержания под стражей. Все голосования были успешными.
"Я оглашаю генеральному прокурору Юрию Луценко, что Верховная Рада Украины проголосовала за все три представления", - заявил Парубий.
Согалсно утверждениям Луценко, досудебное расследование установило - Бакулин с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича и совершал преступления против собственности и в сфере служебной деятельности. Также глава ГПУ отметил, что Бакулин "совместно с другими руководителями этой преступной организации Януковича спланировал и организовал совершение отдельно тяжких преступлений".
"Незаконное завладение средствами ПАО "Нафтогаз Украины" в сумме 449 миллионов 963 тысячи гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч гривен. Второе дело - незаконное завладение чужим имуществом в отдельно крупных размерах и денежными средствами, принадлежащими ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 404 миллиона 374 тысяч долларов", - сообщил глава ГПУ.
Вторая часть представления касается хищения средств на закупке бензина на сумму более 5 миллиардов грн, которые были перечислены на счета компаний Сергея Курченко и распределены между участниками схемы.
Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за исключение народного депутата Украины Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности.
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