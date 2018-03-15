В четверг, 15 марта, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отчиталась перед народными депутатами.

Во время традиционного перерыва в утреннем пленарном заседании Гонтарева, а также ее возможный преемник Яков Смолий заняли места в одной из лож сессионного зала.

"Все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию ", - заявила во время выступления Гонтарева.

Также она подчеркнула: "Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. Мы провели полную трансформацию Национального банка: перестроили все процессы и превратили его в мощное современное европейское учреждение".

Стоит отметить, что после отчета Гонтаревой Верховная Рада проголосовала за ее увольнение. Это решение поддержали 342 народных избранника.

Как сообщал svodka.net, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак уверен, что судьба главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уже решена .

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