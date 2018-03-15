В четверг, 15 марта, в Верховную Раду Украины были внесены представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в

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