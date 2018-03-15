Неполитические Сводки
- Савченко: В Европе я дала показания против Порошенко
- Как на самом деле действует проклятие, порча и сглаз: мнеие психологов, физиков
- Стало известно, в чем обвиняют Савченко
- Инфаркт у женщин проявляется по-другому: 5 странных и неожиданных симптомов, которые нельзя игнорировать
- "Украинский формат" снова стал лучшей программой информационного телевидения Украины
|В Верховную Раду внесли представление на Савченко
|15.03.2018 14:35
|
В четверг, 15 марта, в Верховную Раду Украины были внесены представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями