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|НБУ получил нового главу
|15.03.2018 14:49
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Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины. Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 народных депутатов.
Стоит отметить, что Смолий уже около года исполняет обязанности главы НБУ. По словам нового главы финрегулятора, у него есть план действий, следовательно он призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.
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