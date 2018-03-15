Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины. Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 народных депутатов. Стоит отметить, что Смолий уже около года исполняет обязанности главы НБУ. По словам нового главы финрегулятора, у него есть план действий, следовательно он призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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