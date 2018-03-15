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|Савченко прокомментировала свое исключения из комитета по нацбезопасности
|15.03.2018 14:56
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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что никто не имеет права исключить ее из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление политик сделала во время брифинга после допроса в СБУ, сообщает NEWSONE.
По словам нардепа, в настоящее время не существует законного метода исключить ее из комитета.
"Мое увольнение с Комитета по национальной безопасности и обороны. Я являюсь членом Комитета по нацбезопасности, не секретарем и не его главой. На данный момент нет юридически законной процедуры исключить члена с комитета", - подчеркнула Савченко.
Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, в Верховную Раду Украины были внесены представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
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