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|Еще один всемирно известный бренд отказался использовать мех
|15.03.2018 15:03
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В четверг, 15 марта, глава модного итальянского дома Versace Донателла Версаче заявила о том, что при изготовлении одежды и аксессуаров бренда натуральный мех больше использоваться не будет, сообщает РБК-Украина.
"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным", - отметила она.
Напомним, в 2017 году ряд известных во всем мире брендов одежды заявил об отказе использовать натуральный мех и кожу при изготовлении своей продукции. В декабре прошлого года о такой позиции сообщил бренд Michael Kors и позже его примеру последовали Armani, HUGO BOSS и другие.
Как сообщал svodka.net ранее, легендарный итальянский модный дом Gucci заявил о планах распродать меховые изделия в благотворительных целях. Вырученные от продажи оставшихся меховых изделий деньги Gucci переведет на счета организаций по защите прав животных.
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