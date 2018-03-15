В четверг, 15 марта, в норвежском городе Холменколлен украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала третьей в женском спринте на дистанции 7,5 км на восьмом этапе Кубка мира, сообщает РБК-Украина.

Наша спортсменка мастерски отстрелялась на обоих огневых рубежах и не допустила ни одного промаха, но уступив сопернице из Словакии победительнице Анастасия Кузьминой 29 секунд.

Стоит отметить, что победительница совершила один промах, но была быстрее всех ходом. Второе место получила белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Кроме этого, в соревновании участвовало еще четыре украинки: Анастасия Меркушина (2 штрафных круга) финишировала 59, Валя Семеренко (2) - 65, Вита Семеренко (3) - 66, Ирина Варвинец (2) - 81.

По данным источника, для Юлии Джими это уже третья бронзовая награда в сезоне.

Как сообщал svodka.net.uа, украинская сборная по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира, который состоится в городе Тюмень Российской Федерации. К такому решению пришли министр молодежи и спорта Игорь Жданов и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак во время встречи.

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