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|Видео дня: в Индии слоненок напал на спасший его экскаватор
|15.03.2018 15:17
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В индийской деревне Мадихали слоненка, который увяз в трясине, пытались освободить с помощью экскаватора, сообщает Корреспондент.
По данным источника, первыми обессиленное животное в ловушке обнаружили местные жители. Слоненок несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.
На следующий день местные власти подогнали к болоту экскаватор и вырыли траншею. По этой траншее слоненку было бы проще вылезти из грязи, но ему не хватало сил и экскаватор аккуратно подтолкнул животное ковшом. После того, как слоненок оказался на воле, он попытался атаковать технику, вынудив спасателей убегать.
Как сообщал svodka.net, в Африке слон напал на автомобиль с туристами. Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване.
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