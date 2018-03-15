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Стало известно, в чем обвиняют Савченко
15.03.2018 15:40

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, в рамках какого уголовного производства в Верховную Раду были направлены представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

В сообщении, обнародованном пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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