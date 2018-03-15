В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, в рамках какого уголовного производства в Верховную Раду были направлены представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

В сообщении, обнародованном пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган в

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