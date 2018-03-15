Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что дала показания против президента Петра Порошенко во время пребывания в Страсбурге.

"В Европе, будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям", - заявила политик после допроса в Службе безопасности Украины

Вместе с тем она подчеркнула, что генеральный прокурор Юрий Луценко врал о вызове ее на допрос.

"Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля к следователю Томасяку. Проводил опрос другой следователь, и не допрос (был) в качестве свидетеля, а именно отбирал объяснения", - подчеркнула нардеп.

Кроме того Савченко подчеркнула, что считает преступлениями ее исключение из комитета национальной обороны и внесение главой ГПУ представления на лишение ее депутатской неприкосновенности.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, в Верховную Раду Украины были внесены представления на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест .

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